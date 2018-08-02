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"البحوث الفلكية": 11 أغسطس كسوف جزئى للشمس لن يشاهد بالوطن العربى

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:55 م
"البحوث الفلكية": 11 أغسطس كسوف جزئى للشمس لن يشاهد بالوطن العربى كسوف الشمس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد 11 أغسطس الجارى كسوفا جزئيا للشمس .
 
وكشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكسوف الجزئى للشمس سيرى فى شمال وشرق أوروبا - شمال وغرب آسيا - شمال أمريكا الشمالية (لا يرى فى مصر).
 
وأوضح أن هذا الكسوف لن يشاهد فى أى منطقة فى العالم العربى، موضحا أن روسيا ستحتل الموقع الأفضل فى العالم لرصد هذا الكسوف، لأن الشمس بها ستغطى 68% من سطح الكرة الأرضية.
 
وأشار إلى أن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر فى المنتصف، وفى هذه الحالة إذا كنا فى مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس وسيكسف من الشمس ما نسبته 74% من قطر قرص الشمس.
 
وتابعت: "سيبدأ الكسوف فى الساعة 10:59صباحا بالتوقيت العالمى وسينتهي في الساعة 12:33 صباحا بالتوقيت القاهرة".
 
 
 

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