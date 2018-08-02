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الاتحاد الأوروبى يستكمل بناء أكبر حقل طاقة شمسية فى قطاع غزة لتوفير الكهرباء

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:24 م
الاتحاد الأوروبى يستكمل بناء أكبر حقل طاقة شمسية فى قطاع غزة لتوفير الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء فى غزة- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الاتحاد الأوروبى استكمال بناء أكبر حقل للطاقة الشمسية فى قطاع غزة، بحيث سيوفر 0.5 ميجاوات من الكهرباء يوميا لتشغيل محطة تحلية مياه جنوب غزة، الممولة من قِبَل الاتحاد الأوروبي، التى تزود 75 ألف مواطن فى محافظتى خان يونس ورفح بمياه الشرب.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع الأوروبية يوهانس هان إن محدودية توريد الطاقة فى غزة تعتبر من أكبر التحديات التى تقف فى وجه تحسين حصول المواطنين على مياه آمنة صالحة للشرب. ويعتبر حقل الطاقة الشمسية حيويا لمواجهة الاحتياجات الملحة للمياه فى غزة، مما يخلق ظروفا معيشية تحفظ للإنسان كرامته.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يعمل على الاستثمار بعيد الأمد فى بنية المياه التحتية فى فلسطين، مع التركيز على قطاع غزة، حيث إن 97% من مياه غزة غير صالحة للاستهلاك البشري. كما أن الكثافة السكانية المرتفعة فى غزة تضع المزيد من الضغط على بنية المياه التحتية المتهالكة، والتى تهاوت بسبب الحصار الإسرائيلي.

ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن المزيد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال سترى النور خلال الأشهر المقبلة، حيث سيقوم الاتحاد الأوروبى بدعم منظمة أوكسفام فى جهودها لاستكمال تأهيل محطات تحلية المياه الآسنة البالغ عددها حوالى 16 محطة عامة و30 محطة خاصة، والتى سَتَخدم 58 ألف مواطن فى غزة، وتعزيز كفاءة قطاع المياه، حيث خصص الاتحاد مبلغ 8.5 مليون يورو من أجل تقليص حجم الفاقد فى شبكة المياه فى غزة من 40% إلى 20%. ودعم سلطة المياه فى إصلاح قطاع المياه.

وتطرق البيان إلى مؤتمر حشد الدعم المالى الذى عقده الاتحاد الأوروبى فى شهر مارس الماضى فى بروكسل لتوفير الدعم لمحطة تحلية المياه المركزية فى غزة، حيث تمكن من حشد دعم مالى وصل إلى 456 مليون يورو، وهو أكبر مبلغ يحشد لتمويل مشروع بنية تحتية فى قطاع غزة، حيث سيوفر 55 مليون متر مكعب على الأقل من المياه النظيفة الصالحة للشرب فى السنة. كما وعد الاتحاد بتقديم 70 مليون يورو لمحطة تحلية المياه، و7.1 مليون يورو للتكاليف الإدارية.

 


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