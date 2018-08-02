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الأوركسترا الملكى الهولندى يفصل قائده وسط مزاعم تحرش

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:12 م
الأوركسترا الملكى الهولندى يفصل قائده وسط مزاعم تحرش الأوركسترا الملكى الهولندى
رويترز
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قال الأوركسترا الملكى السيمفوني الهولندى اليوم الخميس إن قائده دانيلى جاتى فُصل من عمله بسبب مزاعم تحرش جنسى.

وظهرت المزاعم فى مقال يوم 26 يوليو فى صحيفة واشنطن بوست واتهمت فيه مغنيات قائد الأوركسترا بتحسس أجسادهن وبسلوك جنسى آخر غير لائق.

ولم يتسن بعد الوصول إلى جاتى، الذي انضم إلى الأوركسترا الملكى فى 2016، للحصول على تعقيب. لكن بعد أن نشرت قصة واشنطن بوست أصدر اعتذارا "لكل النساء اللواتى التقيت بهن طيلة حياتى" ولا سيما اللواتى اعتقدن أنه لم يعاملهن بالاحترام اللازم.

وقال الأوركسترا فى بيان "منذ نشر المقال فى واشنطن بوست، أبلغ عدد من زميلاتنا فى الأوركسترا عن تجارب مع جاتى غير لائقة بالنظر إلى وضعه كقائد للأوركسترا".

وأضاف "أنهى الأوركسترا الملكى السيمفونى التعاون مع قائد الأوركسترا دانيلى جاتى على الفور".

 

 

 

 

 

 


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