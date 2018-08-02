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الأركان الروسية: العمليات القتالية فى جنوب غرب سوريا استهدفت "داعش" و"النصرة"

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:24 م
الأركان الروسية: العمليات القتالية فى جنوب غرب سوريا استهدفت "داعش" و"النصرة" الجولان - أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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قال رئيس هيئة العمليات فى القوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوي، أن العمليات القتالية فى جنوب غرب سوريا تمت ضد مسلحى تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة"، بينما تتم المصالحة فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة المعتدلة.

وأضاف رودسكوى -فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس- :"العمليات القتالية فى جنوب غرب سوريا كانت تتم ضد التشكيلات الإرهابية لـ"داعش" و"جبهة النصرة" تحت إشراف المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة".

كما أعلن رودسكوى أنه تمت استعادة السيطرة على الحدود السورية الأردنية بشكل كامل، وتهيئة الظروف لاستعادة عمل قوات حفظ السلام الأممية فى المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل فى هضبة الجولان.

 


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