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إطلاق اسم الشهيد محمد السيد عبدالعال على مدرسة "العدلية" بالشرقية

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:50 ص
إطلاق اسم الشهيد محمد السيد عبدالعال على مدرسة "العدلية" بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد محمد السيد عبد العال على مدرسة العدلية الإبتدائية المشتركة القديمة التابعة لإدارة التعليمية ببلبيس .
 
أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.
 
وذكر أن أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة العدلية الإبتدائية المشتركة القديمة التابعة ﻹدارة التعليمية ببلبيس وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة بلبيس وموافقة مجلس الأمناء و الأباء بالمدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم  ليصدر المحافظ قراراً بإطلاق اسم الشهيد علي المدرسة.

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