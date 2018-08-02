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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية فى المنوفية

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:30 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية فى المنوفية مشاجرة-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية سلامون قلبى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية سلامون قبلى- دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول " م .م. م. " 28 عاما مصاباً بجرح بالجبهة وكدمة بالساعد الأيمن، زوج شقيقة الأول "ع .ي. ع." 32 عاما مؤهل عالى مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، شقيقه "م " 36 عامل مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، طرف ثان ،"  م .م. ع." 47 عاما مؤهل متوسط مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه "ح " لم يستجوب، وجميعهم مقيمين قرية سلامون قبلى دائرة المركز، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الأخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات مالية بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  9080  جنح مركز  الشهداء لسنة 2018 م وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة  


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