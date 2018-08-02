video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 03:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالخصوص

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:29 ص
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالخصوص مشاجرة-ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بناحية موقف الأتوبيس بمنطقة الخصوص، حيث تم ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بشارع عباد الرحمن بمنطقة موقف الأتوبيس بسبب خلافات الجيرة.
 
وعلى الفور، تم إبلاغ اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط طرفى المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى لتقلى العلاج اللازم.
 
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل جاره خلال مشاجرة بالمطرية

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

القليوبيه

مشاجرة




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة