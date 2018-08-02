إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالخصوص

القليوبية-نيفين طه

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بناحية موقف الأتوبيس بمنطقة الخصوص، حيث تم ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بشارع عباد الرحمن بمنطقة موقف الأتوبيس بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور، تم إبلاغ اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم ضبط طرفى المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى لتقلى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.