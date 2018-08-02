أمريكا تحث رعاياها على تجنب وسط هارارى والاتحاد الأوروبى يدعو للهدوء

رويترز

حثت السفارة الأمريكية فى زيمبابوى، رعاياها على تجنب وسط هارارى، اليوم الخميس، بسبب الاحتجاجات وتقارير تتحدث عن إطلاق أعيرة نارية.

وقالت السفارة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، أنه نظرا لاستمرار غموض الموقف السياسى فى زيمبابوي، عليكم البقاء فى المنازل أو أماكن الإقامة قدر الإمكان.

كما دعا الاتحاد الأوروبى، للهدوء فى زيمبابوى بعد مقتل ثلاثة أشخاص فى اشتباكات أعقبت الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم الاثنين.

وشكل نشر الجنود وقيامهم بضرب محتجين عزل انتكاسة لمساعى الرئيس إمرسون منانجاجوا التى تهدف للتخلص من عزلة زيمبابوى الناجمة عن عقود من القمع تحت حكم روبرت موجابى الذى أطاح به انقلاب سلمى فى نوفمبر الماضى.

وقال الاتحاد الأوروبى أنة بعد إطلاق النار والعنف الذى أودى بالفعل بحياة عدة أشخاص أمس، نناشد كل الأطراف التحلى بالهدوء وضبط النفس وتنظيم الاحتجاجات وفقا للقانون.

وأضاف أن الانتخابات كانت تنافسية وتم احترام الحريات السياسية خلال الحملات، لكن مراقبى التكتل أشاروا إلى افتقارها لتكافؤ حقيقى فى الفرص.