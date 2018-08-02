video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تحث رعاياها على تجنب وسط هارارى والاتحاد الأوروبى يدعو للهدوء

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:21 م
أمريكا تحث رعاياها على تجنب وسط هارارى والاتحاد الأوروبى يدعو للهدوء مظاهرات زيمبابوى
رويترز
إضافة تعليق
حثت السفارة الأمريكية فى زيمبابوى، رعاياها على تجنب وسط هارارى، اليوم الخميس، بسبب الاحتجاجات وتقارير تتحدث عن إطلاق أعيرة نارية.
 
وقالت السفارة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، أنه نظرا لاستمرار غموض الموقف السياسى فى زيمبابوي، عليكم البقاء فى المنازل أو أماكن الإقامة قدر الإمكان.
 
كما دعا الاتحاد الأوروبى، للهدوء فى زيمبابوى بعد مقتل ثلاثة أشخاص فى اشتباكات أعقبت الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم الاثنين.
 
وشكل نشر الجنود وقيامهم بضرب محتجين عزل انتكاسة لمساعى الرئيس إمرسون منانجاجوا التى تهدف للتخلص من عزلة زيمبابوى الناجمة عن عقود من القمع تحت حكم روبرت موجابى الذى أطاح به انقلاب سلمى فى نوفمبر الماضى.
 
وقال الاتحاد الأوروبى أنة بعد إطلاق النار والعنف الذى أودى بالفعل بحياة عدة أشخاص أمس، نناشد كل الأطراف التحلى بالهدوء وضبط النفس وتنظيم الاحتجاجات وفقا للقانون.
 
وأضاف أن الانتخابات كانت تنافسية وتم احترام الحريات السياسية خلال الحملات، لكن مراقبى التكتل أشاروا إلى افتقارها لتكافؤ حقيقى فى الفرص.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قوات الجيش فى زيمبابوى تغلق المتاجر بعد مواجهات دامية مع المعارضة

بريطانيا تدعو للهدوء فى زيمبابوى والكومنولث تدين استخدام القوة

مظاهرات زيمبابوى

انتخابات زيمبابوى

انتخابات الرئاسة

زيمبابوى




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة