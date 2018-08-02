أسعار العملات اليوم الخميس 2-8-2018 اليورو يتراجع والدولار مستقر

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى اليوم الخميس الموافق 2-8-2018، بين التراجع والاستقرار، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى فيما تراجعت أسعار باقى العملات أمام الجنيه المصرى، ومنها اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.

لم يأتى التباين فى تعاملات اليوم البنكية بين العملات بعضها البعض فقط، ولكن يوجد فى العملة الواحدة بين سعر الشراء والبيع بها، كما هو الحال فى سعر الجنيه الإسترلينى الذى استقر سعر البيع به عند سعر ختام تعاملات الأمس ولم يشهد أى تغير حتى الآن فى التعاملات الصباحبة للمصارف البنوك، بينما تراجع سعر الشراء به.

أيضاً سعر الدينار الكويتى، استقر سعر البيع به دون أى تغغير عن سعر ختام الأمس، فيما ارتفع سعر الشراء به "طفيفاً" أمام الجنيه عن سعر الإغلاق لتعاملات أمس الأربعاء.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الخميس، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.



سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية، والذى انخفض به عن البنك الأهلى 17.82 جنيها للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر 17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.82 جنيه للشراء 17.82 جنيه للشراء

7.92 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



سعر اليورو الأوروبى اليوم تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.70 جنيه للشراء، 20.86 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.29 جنيه للشراء، و 23.47 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع. واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، 58.72 جنيه للشراء، 59.07 جنيه للبيع.

الحكومة تقترض 17.2 مليار جنيه من البنوك.. اليوم

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17.2 مليار جنيه، اليوم الخميس، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.