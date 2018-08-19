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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:39 م
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74 مليون جنيه قيمة التداول على الأسهم بالبورصة بعد مرور ساعتين

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:28 م
74 مليون جنيه قيمة التداول على الأسهم بالبورصة بعد مرور ساعتين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تشهد جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ضعف فى أحجام التداول، والتى وصلت إلى 74.8 مليون جنيه فقط بعد مرور ساعتين من بدء الجلسة، بكمية تداول 356.9 ألف ورقة مالية منفذة عبر 3563 عملية.
 
 
وتعد جلسة اليوم الأحد، هى الجلسة الوحيدة هذا الأسبوع، بعد قرار إدارة البورصة تحديد أجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس حتى يوم الخميس 23 أغسطس على أن تعاود العمل يوم الأحد المقبل، كما أنه من المعتاد أن تشهد جلسة الأحد ضعف فى تداولات الأجانب بسبب عطلة الأسبوع هناك.
 
 
فيما بلغت حجم تعاملات المتعاملون الرئيسيون 356 ألف بقيمة 384 مليون جنيه.
 

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