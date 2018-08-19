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7 شروط للالتحاق بأقسام كلية الآداب فى جامعة بنها.. تعرف عليها

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:21 م
7 شروط للالتحاق بأقسام كلية الآداب فى جامعة بنها.. تعرف عليها الدكتور السيد القاضى - رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت جامعة بنها بقيادة الدكتور السيد القاضى، أن هناك 6 شروط للالتحاق بالأقسام المختلفة بكلية الآداب التابعة لها، والتى يبلغ عددها 12 قسما وهى: "اللغة العربية، التاريخ والآثار الجغرافيا ونظم المعلومات، الوثائق والمكتبات، الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الإعلام، اللغة الصينية، اللغة اليابانية".

 

ويستعرض "اليوم السابع" الشروط الخاصة بتلك الأقسام والتى جاءت على النحو التالى:

1 -  تقبل أقسام "اللغة العربية، التاريخ والآثار الجغرافيا ونظم المعلومات، الوثائق والمكتبات، الفلسفة، الاجتماع" 200 طالب بأعلى المجاميع فى الثانوية العامة حسب العدد المرشح بالتساوى.

2 - يقبل علم النفس الطلاب الأعلى فى المجموع الكلى ولا يقبل ذوى الاحتياجات الخاصة.

3 - يشترط قسم اللغة الإنجليزية أن يحصل الطالب على 44 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى.

4 -  يشترط قسم اللغة الفرنسية أن يحصل الطالب على 38 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى.

5 - يشترط قسم الإعلام ألا تقل درجة اللغات الثلاث عن 80% "136 درجة" وأن تكون الأفضلية للمجموع الكلى ويشترط اجتياز امتحان المقابلة الشخصية.

6-   يشترط القبول بقسم اللغة الصينية اختيار 25 طالب فقط على ألا تقل درجة اللغات الثلاثة عن 88% "150 درجة" وأن تكون الأفضلية للمجموع الكلى ويشترط اجتياز امتحان المقابلة الشخصية.

7 -   يشترط القبول بقسم اللغة اليابانية اختيار 25 طالبا فقط على ألا تقل درجة اللغات الثلاثة عن 88% "150 درجة" وأن تكون الأفضلية للمجموع الكلى ويشترط اجتياز امتحان المقابلة الشخصية.


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