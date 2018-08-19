2سبتمبر .. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفرالشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، عن إستعدادها لبدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للإلتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين ( الأولى- الثانية- التحويلات)، والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2018/2019 ، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018.

على أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً بمدرج فؤاد بدر ويتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب المرشحين بمقر إدارة الشئون الطبية بالجامعة، بالإضافة إلى ضرورة استلام إستمارة توقيع الكشف الطبى من مقر الكلية المرشح لها قبل موعد بدء الكشف الطبى بوقت مناسب، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبى من كلياتهم إحضار صورة شخصية وأصل بطاقة الترشيح قبل التوجه لتوقيع الكشف الطبى

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية توقيع الكشف الطبى للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية، كما شدد سيادته على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبى وبدء العام الدراسي الجديد بجاهزية تامة.