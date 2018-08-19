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11 سبتمبر: المؤتمر العلمى الثامن حول الفئات المهمشة والتنمية المستدامة بجامعة المنوفية

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:00 م
11 سبتمبر: المؤتمر العلمى الثامن حول الفئات المهمشة والتنمية المستدامة بجامعة المنوفية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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تعقد كلية التربية جامعة المنوفية، مؤتمرها العلمى الثامن "الدولى الرابع" حول تربية الفئات المهمشة فى المجتمعات العربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة "الفرص، التحديات" وذلك فى 11-12من سبتمبر المقبل 2018

المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الدهشان عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور صبحى شرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "مقررا المؤتمر" الدكتورة هبة الغتمى مدير مركز تعليم الكبار وأمين المؤتمر.

أشار الدكتور جمال الدهشان إلى أهداف المؤتمر، وتأتى لتمكين الأطفال والشباب والمجتمعات العربية فى المناطق المهمشة من التفكير فى حياتهم والسعى من أجل تحقيق حياة كريمة، تطوير البدائل التربوية التى تكشف وتستثمر إمكانات المهمشين الإبداعية والفكرية، إرشاد وتوجيه نظم التعليم لجعلها أكثر حساسية للأطفال المهشمين، بيان المساحات المتاحة لتعليم الأطفال والشباب المهمشين والفرص والأدوار التى تساعدهم فى النمو المستمر، تعزيز مبادرات المجتمع نحو المهمشين، تطوير مصادر التعلم للمهمشين فى أشكال وسائل الإعلام المختلفة، التعاون مع المدارس والهيئات التعليمية والمؤسسات المختلفة والجهات الفاعلة فى تطوير سياساتها وبرامجها للمهمشين.

كما أشار الدكتور صبحى شرف، بأن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر حتى الآن بلغ أكثر من ثلاثين بحثا وورقة عمل، تغطى كافة محاور المؤتمر، علما بأن أخر موعد لتلقى الأبحاث هو الأول من سبتمبر 2018 من سياسات وإدارة شئون المهمشين، وبرامج رعايتهم وأساليب تربيتهم وتعليمهم واستخدام التكنولوجيا فى تعليمهم ودور المؤسسات التربوية والتعليمية والمجتمع المدنى فى رعايتهم

وأشارت الدكتورة هبة الغتمى "أمين المؤتمر" إلى أن المؤتمر يشارك فيه علماء من جامعات مصر المختلفة، وجامعات الدول العربية، "الجزائر، السعودية، السودان، الكويت، وجامعة الدول العربية" وكما يشارك فيه العديد من المنظمات الدولية "كمنظمة التربية والثقافة والعلوم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وبيت العائلة المصرية فرع محافظة المنوفية، والمؤسسات الأهلية والتطوعية، جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية"

كما أن المحاور التى يناقشها المؤتمر سوف تتمثل فى التربية والتنمية المستدامة، سياسات دعم الفئات المهمشة، بيئات التعليم والتعلم والفئات المهمشة، توظيف المستحدثات التكنولوجية الإعلامية فى تعليم الفئات المهمش.


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