وزير الخارجية الأمريكى يزور باكستان أوائل سبتمبر المقبل

إسلام أباد (أ ش أ)

أوردت صحيفة (دون) الباكستانية أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد يزور العاصمة إسلام آباد، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لإجراء مشاورات مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان وفريقه حول العديد من قضايا المصالح المشتركة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية ودبلوماسية باكستانية - لم تسمها - القول إنه خلال محادثاته مع المسئولين الباكستانيين، فإن بومبيو سوف يسلط الضوء على قضيتين رئيسيتين؛ هما الجهود الرامية لإحياء العلاقات الوثيقة بين البلدين، ودعم باكستان للخطوة التى تقودها الولايات المتحدة من أجل إطلاق عملية السلام الأفغانية.

يُشار إلى أن زيارة بومبيو المتوقعة من شأنها أن تكون أول زيارة لمسئول أجنبى رفيع المستوى للقاء رئيس الوزراء الباكستانى المُنتخب حديثا، والذى تولى مهام منصبه أمس السبت.