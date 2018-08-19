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وزير التعليم العالى يوقع قرارات بتعيين 5 قيادات جامعية

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:33 م
وزير التعليم العالى يوقع قرارات بتعيين 5 قيادات جامعية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية.
 
صدر القرار الجمهوري بتعيين الدكتور طارق الجمال، رئيسا لجامعة أسيوط ، كما صدرت عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من العمداء ، شملت الدكتور رمضان بسيونى عبدالغنى عميدا لكلية  الهندسة بجامعة المنيا ، د.محمد ابراهيم هاشم عميدا لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، د.أمل محمد أبوزيد عميدا لكلية التربية الفنية بجامعة المنيا ، ود صفاء صلاح اسماعيل عميدا لكلية التمريض بجامعة حلوان.
 
 

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وزارة التعليم العالي

خالد عبد الغفار

تعيين قيادات جامعية




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