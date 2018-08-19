وزير التعليم العالى يوقع قرارات بتعيين 5 قيادات جامعية

وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية.

صدر القرار الجمهوري بتعيين الدكتور طارق الجمال، رئيسا لجامعة أسيوط ، كما صدرت عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من العمداء ، شملت الدكتور رمضان بسيونى عبدالغنى عميدا لكلية الهندسة بجامعة المنيا ، د.محمد ابراهيم هاشم عميدا لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، د.أمل محمد أبوزيد عميدا لكلية التربية الفنية بجامعة المنيا ، ود صفاء صلاح اسماعيل عميدا لكلية التمريض بجامعة حلوان.