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وزير الاتصالات يستقبل سفير الصين.. و"آيقوه" يشيد ببرنامج الإصلاح المصرى

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:25 م
وزير الاتصالات يستقبل سفير الصين.. و"آيقوه" يشيد ببرنامج الإصلاح المصرى الدكتور عمرو طلعت خلال استقباله سفير الصين
كتبت : هبة السيد
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استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سونج آيقوه Song Aiguo سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالقرية الذكية دعم التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك داعم للاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الفاعل للشركات الصينية العاملة في السوق المصري في مجال الاتصالات وتصنيع الألياف الضوئية، والعدادات الذكية وغيرها من الصناعات ذات الصلة، مستعرضا أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

كما أوضح الوزير الجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مؤكدا  اهتمام الدولة بتوطين صناعة الألكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجي.

ومن جانبه أشاد سونج آيقوه Song Aiguo  سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر؛ مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.

 

وأشار  السفير إلى التعاون مع مصر في مجالات التصنيع الالكتروني، والأمن السيبراني حيث من المقرر تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من الهيئة الصينية للأمن السيبراني إلى مصر الشهر المقبل للتباحث حول التعاون في هذا المجال.

 

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