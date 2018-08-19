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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:56 م
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واشنطن تتهم الصين بالتدخل فى انتخاباتها

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:37 م
واشنطن تتهم الصين بالتدخل فى انتخاباتها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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اتهمت ادارة دونالد ترامب نهاية الأسبوع الصين بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، فى وقت يصعد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته للتحقيق المستمر حول احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية فى 2016 مع روسيا.

وكتب ترامب السبت، على تويتر "جميع هؤلاء الاغبياء الذى يركزون على روسيا ينبغى عليهم ان يبدأوا بالنظر فى اتجاه آخر، الصين".

لكن هذه التغريدة مرت مرور الكرام وسط سلسلة تغريدات ندد فيها ترامب بـ"الرقابة" التى تمارس على شخصيات محافظة على مواقع التواصل الاجتماعى.

الا ان شبكة "ايه بى سي" سألت مستشار الامن القومى للبيت الابيض جون بولتون عن الموضوع الاحد فاجاب "يمكننى بالتأكيد ان اقول لكم انه تهديد كاف لامن الولايات المتحدة القومي، تدخل الصين وتدخل ايران وتدخل كوريا الشمالية، يحضنا على اتخاذ تدابير فى محاولة لاحتوائه".

واضاف "أنها فى الواقع 5 دول"، لكن بولتون لم يدل برد واضح حين طلب منه الخوض فى تفاصيل تدخل تلك الدول وخصوصا الصين فى الانتخابات الأمريكية.

 


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