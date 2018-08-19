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نجل قيادى سابق بحزب الله ينشر صور السجون السرية للتنظيم فى بيروت

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:19 م
نجل قيادى سابق بحزب الله ينشر صور السجون السرية للتنظيم فى بيروت مدخل أحد سجون حزب الله فى بيروت
كتب – محمود محيى
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فى مفاجأة وصدمة كبيرة لحزب الله اللبنانى، كشف نجل أحد القياديين المؤسسين للحزب يدعى على حسين مظلوم، عدد من جرائم التنظيم الموالى لإيران فى حق اللبنانيين، مؤكدا أن الحزب يدير مجموعة من السجون السرية فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

جانب من صفحة نجل القيادى
جانب من صفحة نجل القيادى

 

ويحتجز التنظيم الإرهابى، وفقا لاعترافات مظلوم فى صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، معارضيه تحت التعذيب والإذلال، حيث يتعرض المسجون لأبشع أنواع الضرب والتعذيب ولا يرى الشمس نهائيًا، فى حين أنه يسجن فى زنزانة انفرادية لا تتعدى المترين.

السجن داخل احد المناطق السكنية
السجن داخل احد المناطق السكنية

 

وقال نجل القيادى الراحل بالحزب إنه كان معتقلا لمدة عام فى أحد السجون المذكورة تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال" ونشر صور لمداخل مراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية فى الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

مدخل السجن السرى لحزب الله
مدخل السجن السرى لحزب الله

 

وأكد نجل القيادى بالحزب الإرهابى قائلا: "الحزب يملك عددا من السجون التى تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائى، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين فى صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة".

 


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