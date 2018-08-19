نائب الرئيس الإيرانى: نبحث عن حل لبيع النفط وتحويل الإيرادات

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قال نائب الرئيس الإيرانى اليوم الأحد أن الحكومة تبحث عن حلول لبيع النفط وتحويل إيراداته بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووى المبرم مع طهران وفرضت عقوبات جديدة على قطاعى الطاقة والبنوك الإيرانيين.

وقال إسحاق جهانجيرى فى تصريحات بثتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية "يحدونا الأمل فى أن تستطيع الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتها لكن حتى إذا لم تستطع، فنحن نبحث عن حلول لبيع نفطنا وتحويل إيراداته."

وتبحث الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى فى 2015 عن سبل لإنقاذه رغم انسحاب الولايات المتحدة وضغوط واشنطن على حلفائها لخفض مشتريات النفط الإيرانى.