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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:46 ص
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مقتل 3 مسلحين وإصابة 3 أخرين من طالبان وداعش إثر غارات جوية شرق أفغانستان

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:19 ص
مقتل 3 مسلحين وإصابة 3 أخرين من طالبان وداعش إثر غارات جوية شرق أفغانستان مسلحون - أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 3 مسلحين من حركة طالبان ومسلح من تنظيم داعش إثر غارات جوية شنتها القوات الأمريكية على إقليمى ننجارهار وكونار شرق أفغانستان.

وأوضح فيلق (سيلاب 201) التابع للجيش الأفغانى - فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية باستخدام طائرة بدون طيار على إقليم ننجارهار أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من طالبان وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى تدمير مركبة خاصة بالمسلحين.

كما شنت القوات الأمريكية غارات جوية مماثلة على مخابئ مسلحى داعش فى إقليم كونار؛ ما أسفر عن مقتل أحد مسلحى التنظيم، وتدمير بندقية من طراز (إيه كيه-47) وجهاز إرسال إذاعي.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان وداعش على هذه الأنباء حتى الآن.

 


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