مقتل 19 شخصا فى هجوم مسلح على قرية بشمال شرق نيجيريا

قال أحد الناجين من هجوم شنه متشددون على قرية فى شمال شرق نيجيريا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن 19 شخصا على الأقل قتلوا.
وأضاف أباتشا عمر أن المتشددين هاجموا قرية مايلاري فى منطقة جوزامالا بولاية بورنو حوالى الساعة الثانية من صباح اليوم بالتوقيت المحلى.
وقال إنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان المهاجمون ينتمون لجماعة بوكو حرام أم لتنظيم داعش الإرهابى فى غرب أفريقيا.
وأضاف أنه أحصى 19 قتيلا لكن أحد عمال الإغاثة فى مخيم لاستقبال الناجين طلب عدم نشر اسمه قال إن عدد الضحايا بلغ 63 قتيلا.
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