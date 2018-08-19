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الأحد، 19 أغسطس 2018 11:45 م
خالد صلاح
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مقتل 19 شخصا فى هجوم مسلح على قرية بشمال شرق نيجيريا

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:22 م
مقتل 19 شخصا فى هجوم مسلح على قرية بشمال شرق نيجيريا هجوم - أرشيفية
رويترز
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قال أحد الناجين من هجوم شنه متشددون على قرية فى شمال شرق نيجيريا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن 19 شخصا على الأقل قتلوا.

وأضاف أباتشا عمر أن المتشددين هاجموا قرية مايلاري فى منطقة جوزامالا بولاية بورنو حوالى الساعة الثانية من صباح اليوم بالتوقيت المحلى.

وقال إنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان المهاجمون ينتمون لجماعة بوكو حرام أم لتنظيم داعش الإرهابى فى غرب أفريقيا.

وأضاف أنه أحصى 19 قتيلا لكن أحد عمال الإغاثة فى مخيم لاستقبال الناجين طلب عدم نشر اسمه قال إن عدد الضحايا بلغ 63 قتيلا.

 

 


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