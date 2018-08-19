مصرع طفلة صعقا بالتيار الكهربائى فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

لقت طفلة تبلغ من العمر "9 سنوات"، مصرعها صعقا بالتيار الكهربائى، أثناء تركيب الوصلة الكهربائية الخاصة بالتليفزيون أعلى سطح منزلها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من المواطن "شعبان عبدالعال.ع" (40 سنة-مفتش خطوط كهرباء) بالإدارة العامة لقطاع كهرباء الفيوم، ومقيم بقرية سنوفر، بمصرع طفلته "هاجر.ش.ع" (9 سنوات)، صعقا بالتيار الكهربائى، أثناء تركيبها الوصلة الكهربائية الخاصة بالتلفزيون ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

وتبين من تقرير مفتش الصحة، أظهر أن سبب الوفاة توقف مفاجئ بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وظروفها وملابساتها. وتحرر محضر بالواقعة، رقم 23070 لسنة 2018م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.