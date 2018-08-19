محافظ قنا يستقبل الأنبا عمانوئيل ويطمئن على مصابى حادث "طريق قنا - سفاجا"

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك، والأب اسطفانوس عزيز، والأب راغب مرزوق، والوفد المرافق لهما لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوفد القبطي علي عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين التى تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التى يشهد بتماسكها التاريخ، مؤكدين أن أعياد المصريين للجميع فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلي مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين، مؤكدين حرصهم على إجراء هذه الزيارة سنويًا تأكيدًا على الروح التى يتمتع بها الشعب المصرى تحت شعار العمل والانتماء من أجل رفعة الوطن داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين .

وأعرب المحافظ، خلال اللقاء، عن سعادته بهذه التهنئة والتى تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى، لافتا إلى أن تبادل التهانى والزيارات بين عنصرى الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام معبرا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعيا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وفى سياق آخر، توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على حالة المصابين بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق قنا / سفاجا بجوار كمين الحاجر.

وأشار محافظ قنا إلى أن الحادث وقع بين سيارتين ملاكي إحداهما تقل عدد 2 من السياح الألمان ولم يحدث لهما أي إصابات، وتم توفير سيارة بديلة لاستكمال رحلتهما إلي محافظة الأقصر بينما أسفر الحادث عن وفاة السيدة أنصاف محمد عطية وإصابة كل من (عمر خيري دندراوي – أحمد خيري دندراوي – سامي خيري دندراوي – سهيلة خيري دندراوي – سميحة سيد عطيتو) .

واطمأن المحافظ على حالة المصابين وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين .