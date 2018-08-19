محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة الخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد صباح اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد سير الأعمال بموقف سيارات الأجرة بحي السبط بمدينة الخارجة ، حيث وجه بضرورة تصميم الطريق بطريقه تسمح بالتوسعة الكافية للخروج الأمن للسيارات ، وطرح محلات بنموذج موحد داخل الموقف لخدمة المواطنين من رواد الموقف كما وجه بضرورة نظافة وتجميل المنطقة المحيطة بالموقف وأيضا تخصيص منطقة شرق الموقف لعمل محلات سابقة التجهيز كورش فنية لخدمة السيارات ( إصلاح كاوتش – كهرباء - -ميكانيكا ) .

وفي سياق متصل تفقد المحافظ محطة تموين وخدمة السيارات ( وطنية ) بحي السبط بمدينة الخارجة ، حيث وجه باعداد مقايسة لإنشاء خط طرد صرف صحي لخدمة المنطقة والمحطة وضرورة تجميل المنطقة الجنوبية من المحطة بزراعة نخيل وأشجار مثمرة ، بالإضافة إلي إتاحة عرض منتجات المحافظة من التمور بمنفذ البيع المخصص بالمحطة وذلك بهدف زيادة التسويق .