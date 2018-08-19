محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع 8 آلاف طن قمامة بمدينة الخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

توجه اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، لمدينة الخصوص لمتابعة استكمال أعمال رفع تراكمات القمامة بمدينة الخصوص، والإشرف على الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية لمدينة الخصوص، برئاسة سامى صالح رئيس المدينة، وبالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة لرفع تراكمات القمامة من شوارع الخصوص العمومى، والرشاح والدائرى وشارع ترعة الإسماعيلية، وذلك قبل ساعات قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ أنه تم رفع قرابة 8 آلاف طن قمامة من مدينة الخصوص، وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ يقوم يوميا بمتابعة ميدانية لمدينة الخصوص لرفع تراكمات القمامة بها.

كما تابع المحافظ مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة أعمال تمهيد الطريق البطىء الدائرى استعدادا لرصفه، وهو يعد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وكذلك أعمال رفع الإشغالات من نفق الرشاح، بالإضافة إلى رفع الأتربة من شارع ترعة الإسماعيلية وكذلك رفعها من شارع الرشاح ورفع تراكمات القمامة والإشغالات من شارع الخصوص العمومى وهو أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.