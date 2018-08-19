محافظ القليوبية :غرفه عمليات لتلقي أي شكاوي خلال أيام العيد.. وسياره إطفاء بكل ساحة صلاه

القليوبية نيفين طه

قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أن لا اجازة لرؤساء المدن والأحياء، طوال أيام العيد، وأن مسؤوليتهم أن يتابعوا العمل فى كافة الإدارات الخدمية كالوحدات الصحية والتموين والمستشفيات العامه ومدى التزام الأطباء بالحضور والنوبتجيات ليلا

وأشار "عشماوي" في تصريحات صحفية له، أنه شكل غرفة عمليات فى كل مدينة لتلقى أى إتصالات أو شكاوى وأن يكونوا رؤساء المدن والأحياء على أهبة الإستعداد لأى طوارىء مع عمل نوبتجيات صباحية ومسائية خلال 24 ساعة.

وأوضح المحافظ أن هناك مرور دورى على المنشات الحكومية بالتنسيق مع مديرية الأمن لأن هذه المنشات الهامة والحيوية تستهدف فى الأعياد والمناسبات.

وأضاف محافظ القليوبية أن مديرية الطب البيطرى البيطرى عليها دور كبير خلال العيد فى متابعة المجازر والتفتيش على للحوم التى سيتم ذبحها سواء للبيع او للضحيه والتاكد من سلامته مؤكدا ان لدينا فى القليوبية 30 مجزر يتم الذبيح فيهم مجانا طوال أيام العيد.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية بوضع سيارة إطفاء فى كل تجمع لصلاء العيد تحسبالأى حريق أو طارئ وقت الصلاة.