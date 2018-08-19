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الأحد، 19 أغسطس 2018 04:51 م
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محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليل الزهور على مقابر الشهداء

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:22 م
محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليل الزهور على مقابر الشهداء المهندس عاطف عبد الحميد أمام مقابر شهداء المنطقة المركزية
كتب سيد الخلفاوى
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 وضع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عماد الغزالى، قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء محمد منصور مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة،  إكليل من الزهورعلى مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 
  أكد المحافظ على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التى بذلوها فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته ، مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية فى السلم والحرب.

 


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الشهداء

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