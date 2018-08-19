محافظ الدقهلية يقدم مساعدات مادية وعينية لـ4 أسر احترقت منازلهم

الدقهلية شريف الديب

زار الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية أربعة أسر احترقت منازلهم بقرية عرب زيدان التابعة لمركز المنزلة، بعد نقلهم إلى داخل مدرسة عرب زيدان الإعدادية لحين إعادة بناء منازلهم مرة أخرى.

وقام محافظ الدقهلية بتسليم 20 ألف جنيه للأسر المضارة مساهمة فى بناء المنازل مرة أخري بعد أن دمرها الحريق، وطلب المحافظ من رئيسة المدينة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، إعادة بناء منازلهم مرة أخرى، وصرف معاش تكافل وكرامة للأسر لإعانتهم على المعيشة، وطلب سرعة سحب مياة الإطفاء مرة أخرى لإمكانية تأهيل المنطقة، كما قدم المحافظ لحوما وبعض المواد الغذائية للأسر كمساعدة.

يذكر أن قرية عرب زيدان التابعة لمركز المنزلة شهدت حريقا هائلا نتيجة انفجار أنبوبة غاز مما أدي إلى اشتعال النيران فى خمسة منازل بالقرية، وتم نقلهم إلى مدرسة مجاورة لحين الانتهاء من أعمال البناء.