محافظ أسيوط يعلن تجهيز 105 ملاعب بالنجيل الصناعى بقرى ومراكز المحافظة

أسيوط / ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من تجهيز 105 ملاعب بمراكز الشباب بالنجيل الصناعى حتى الآن بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب والأندية وفى إطار الاهتمام بالشباب وبقطاع الرياضة وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الإمكانيات لتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات .

وأشار الدسوقى– فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى أنه جارى العمل فى تطوير 22 ملعبا جديدا تم تجهيزها بالنجيل الصناعى بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بأسيوط والهيئة العربية للتصنيع والشركات المنفذة للانتهاء منها فى مواعيدها المحددة معلنا تقديم كافة الدعم للشباب ولمراكز الشباب لتخريج المواهب الرياضية وأبطال المستقبل فى مختلف الرياضات .

ومن جانبه، أضاف محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أنه تم الانتهاء من تجهيز 101 ملعب بالنجيل الصناعى حتى عام 2018، بالإضافة إلى تجهيز ملعب باستاد أسيوط الرياضى و3 ملاعب أخرى بأندية المحافظة ليصبح الإجمالى الذى تم تنفيذه 105 ملاعب نجيل صناعى فضلا عن 2 ملعب اكليرك تم تجهيزهم بأحدث الأساليب الحديثة فى قطاع الرياضة وإنشاء الملاعب منوها إلى خطة الوزارة لتجهيز 22 ملعبا آخر جارى العمل بها مشددا على المتابعة المستمرة للأندية ومراكز الشباب وحل المشاكل التى تواجه الشباب وتوفير كافة الإمكانيات لهم .