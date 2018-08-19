محافظ أسوان يبحث مع مديرية الزراعة كيفية الحد من انتشار النمل الأبيض

أسوان ندى سليم

وجه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مسئولى مديرية الزراعة بالتنسيق مع رؤساء القرى والمدن بإعداد تقرير مفصل وقاعدة بيانات شاملة لعدد القرى والمنازل المصابة بالنمل الأبيض، وتحديد المطالب والاحتياجات الوقائية والعلاجية للحد من خطورة النمل الأبيض ومنع انتشاره، وخاصة أن المحافظة نجحت خلال الموسم الماضى 2017/2018 فى تنفيذ أعمال المجابهة والعلاج بـ 576 وحدة سكنية بإجمالى 4609 لتر من المبيدات الحشرية من خلال إدارة المكافحة التابعة لمديرية الزراعة.

وحرص حجازى، خلال اجتماع لمناقشة مكافحة انتشار النمل الأبيض بعدد من القرى، على الاستماع لشرح تفصيلى عن حشرة النمل الأبيض وأماكن انتشارها، حيث تنتشر فى القرى المتاخمة للمناطق الجبلية، وأيضاً طرق مقاومتها، والتى ترتكز على محوريين أولها من خلال الاعتماد السنوى المخصص من قبل وزارة الزراعة، والذى يقدر بمبلغ 120 ألف جنيه لتوفير ألف لتر مبيدات مقاومة، لعلاج الوحدات السكنية المصابة للمواطنين المعدمين بقرى المحافظة مجاناً، بينما المحور الثانى يتمثل فى مشروع المقاومة العامة للآفات الزراعية، والذى يتم فيه تحصين المنشآت الحديثة على نفقة أصحابها، بالإضافة إلى علاج الوحدات المصابة للمقتدرين على نفقتهم الخاصة.

ووجه المحافظ مسئولى الزراعة بتدريب العمالة اللازمة للقيام بتنفيذ أعمال الرش والمقاومة بالمنازل المصابة، فضلاً عن التنسيق بين الزراعة والتضامن الإجتماعى لإنهاء إجراءات تحديد الأسر من غير القادرين والمعدمين الذين يستحقوا تنفيذ أعمال الرش والمقاومة المجانية، كما طالب الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة لزيادة وتكثيف حملات التوعية بالقرى عن ضرورة تنفيذ أعمال المقاومة لحشرة النمل الأبيض بالطرق السليمة، مع تلافى أى مسببات تؤدى إلى زيادة انتشاره.