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الأحد، 19 أغسطس 2018 02:59 م
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كسر فى خط طرد صرف صحي بالمنصورة وشركة المياة تبدأ إصلاحه

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:45 م
كسر فى خط طرد صرف صحي بالمنصورة وشركة المياة تبدأ إصلاحه كسر ماسورة مياة
الدقهلية شريف الديب
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وجه المهندس عزت الصياد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بسرعة إصلاح كسر بخط الطرد بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة بعد كسره.
 
وعلى الفور توجه فريق من الشركة بالاستعانة بالمعدات اللازمة لإصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي قطر 500 مم زهر بشارع عبد السلام عارف، والتابع لمحطة صرف صحي عزبة عقل، حيث تجري أعمال الإصلاح حتى يتم الانتهاء من إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، وذلك حرصًا على عدم تأثر المواطنين أو تعطيل حركة المرور بالمنطقة. 
 
 

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