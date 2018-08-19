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قبل العيد.. ضبط 69788 صاروخ ألعاب نارية داخل محل مواد غذائية بشبرا الخيمة

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:53 م
قبل العيد.. ضبط 69788 صاروخ ألعاب نارية داخل محل مواد غذائية بشبرا الخيمة الألعاب النارية المضبوطة
كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغير المرخصة، فى ضبط مالك محل مواد غذائية بشبرا الخيمة وبحوزته 69788 صاروخ ألعاب نارية و1000 كيس بمب .

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "أحمد . ع . ع" 55 سنة مالك محل مواد غذائية، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة، بالاتجار فى الألعاب النارية والمفرقعات ومحدثات الصوت .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبحوزته  69788 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام، عدد 1000 كيس بمب  .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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