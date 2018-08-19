قبل العيد.. ضبط 69788 صاروخ ألعاب نارية داخل محل مواد غذائية بشبرا الخيمة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائرغير المرخصة، فى ضبط مالك محل مواد غذائية بشبرا الخيمة وبحوزته 69788 صاروخ ألعاب نارية و1000 كيس بمب .
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "أحمد . ع . ع" 55 سنة مالك محل مواد غذائية، ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة، بالاتجار فى الألعاب النارية والمفرقعات ومحدثات الصوت .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبحوزته 69788 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام، عدد 1000 كيس بمب .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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