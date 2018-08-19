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فيديو وصور.. زحام بأرصفة وشبابيك السكة الحديد لاقتناص تذكرة قطار الصعيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:49 م
فيديو وصور.. زحام بأرصفة وشبابيك السكة الحديد لاقتناص تذكرة قطار الصعيد زحام المواطنين على شباك التذاكر القطارات
كتب أحمد عبد الهادى
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رصد "اليوم السابع" الزحام الشديد على شبابيك حجز قطارات السكة الحديد، المتجه لمحافظات الوجه القبلى، ليتمكن المواطنون من قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وسط ذويهم وأسرهم.

 

وافترش مئات المواطنين أرصفة محطة سكك حديد مصر، كما اصطف آخرون فى طوابير أمام شباك التذاكر من الحصول على تذكرة سفر، حيث انطلقت "اليوم السابع" فى رحلة  للبحث عن تذكرة قطار الى محافظة سوهاج بعد انتهاء المدة المعلنة من الهيئة، ولكن لن نتكمن من الحصول على اى تذكرة من خلال شبابيك التذاكر ، حيث كان رد الموظف "تذاكر ايه يابية مفيش تذكرة دلوقتى أولنا يوم 24 أغسطس".

ويلجأ المسافرون إلى قطار الركاب العادى  كبديل وحيد لقضاء العيد مع أسرهم، حيث يستقل الركاب القطار من مخازن السكة الحديد حتى يتسنى لهم الفوز بمقعد، ومن لم يفز بمقعد يلجأ لأماكن وضع الحقائب.

 

وبدأت مواعيد الحجز 1 أغسطس الجارى، بدون زيادة بأسعار تذاكر الدرجة الأولى المكيفة والدرجة الثانية المكيفة دون زيادة بالأسعار.

 

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