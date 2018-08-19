فيديو.. منى محرز تتفقد المجزر الآلي بمنطقة عبد القادر بالعامرية

كتب عز النوبى

زارت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المجزر الآلي بمنطقة عبد القادر بالعامرية بمحافظة الإسكندرية والذى تم إنشاؤه منذ عام 1980 لتفقد العمل ومقابلة العاملين بالمجزر، و مدى جاهزيه المجزر لاستقبال الأضاحى خلال عيد الأضحى، ويعتبر المجزر ثانى أكبر المجازر في مصر حيث تبلغ مساحته عشرة أفدنة ويتم ذبح عدد 80 عجل / يوم وعدد 500 غنم / يوم

حيث قامت بالاستماع إلى ما قامت به مديرية الطب البيطري الدكتور/ يوسف شباط – مدير مديرية الطب البيطري بالأسكندرية من عمليات الترقيم والتسجيل وتدريب الأطباء البيطرين ، واستحداث مراكز لعلاج الدواجن بالوحدات البيطرية ، ومراكز لعلاج الحيوانات الأليفة والتلقيح الصناعي ، ورفع احداثيات المزارع وإعادة تأهيل المجزر والأعمال الجاري تنفيذها ، وما قامت به المديرية على مستوى المحافظة من غلق العيادات ومراكز بيع الأدوية المخالفة وما يقدمه الدكتور/ محمد سلطان – محافظ الأسكندرية – من دعم لمنظومة الطب البيطري بالمحافظة.

ومن خلال اهتمام وزاره الزراعه باجراءات الامن الحيوي و منع التلوث البيئي و الحد من انتشار الأمراض وذلك بالتخلص الامن من مخلفات الدواجن و الحيوانات و الدواجن و كذلك الغير صالحه منها

قامت محرز بالمرورعلي وحدة تدوير المخلفات بالمجزر الآلي (كوكرز)

حيث يستقبل الكوكرز رقم (1) جميع مخلفات المجزر والاعدامات من الدواجن بكمية تقدر بـ 4 طن خام والتي يتم معالجتها حراريا تحت درجة (160 – 170) درجة مئوية وضغط جوي عالي لمدة 3-4 ساعات لتحويلها الي اعلاف و ينتج في اليوم 1.25 طن علف ويتم اخذ عينات منها لفحصها معمليا للتأكد من صلاحيتها، وقد تم التأكيد على صاحب الشركة بنقل المخلفات داخل سيارات محكمة الغلق ومجهزة لهذا الغرض.

والكوكرز رقم (2) يستقبل مخلفات العظم الحيوانية بسعة تبلغ 4 طن خام تحت درجة حرارة 140O م وضغط 2.5 بار من 1-1.15 ساعة لإنتاج 4 طن علف.

وقبل مغادرتها لمحافظة الأسكندرية قامت الدكتورة/ منى محرز بالتوجه إلى بحيرة مريوط لمقابلة الصيادين العاملين بالبحيرة والاستماع إلى مشاكلهم ووضع خطة عاجلة للعمل على حل مشاكلهم ومعوقات الصيد بالبحيرة.

حيث قامت بجولة باللنشات داخل المسطح المائي للبحيرة يرافقها الدكتور/ أيمن عمار – رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، والنائب/ هيثم الحريري – عضو مجلس النواب – ومجموعة كبيرة من الصيادين بالإضافة إلى عدد من التنفيذيين بالثروة السمكية بالقاهرة والأسكندرية ، وتم الاستماع إلى الصيادين ومتطلباتهم من أعمال إزالة للنباتات المائية وتعميق وتكريك وفتح قنوات للعمل على تحسين جودة المياه بالبحيرة.

من جانبها صرحت "نائب الوزير" بأنه تم تدعيم البحيرة بحفارات برمائية وتم توجيهها للعمل بحوض الـ 6 آلاف فدان ، وحفار برمائي ومعدة متعددة الأغراض (Watermaster) تم توجيههما للعمل بحوض المتراس للبدء في أعمال التنمية والتطوير بالبحيرة أسوة بما يتم من أعمال بالبحيرات المصرية تنفيذاً لتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية ، ومن منطلق الاهتمام بقطاع الصيد والعاملين به وتوفير منتج من الأسماك ، كما أنه سيتم صيانة عدد (2) حفار ليدخلوا في العمل

بالإضافة إلى تزويد البحيرة في الفترة المقبلة بعدد (1) حفار برمائي وعدد (1) كراكة قاطعة ماصة لسرعة الانتهاء من الأعمال للعمل بحوض الـ 5 آلاف ..... فضلاً عن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حالياً بدراسة سبل زيادة كمية المياه الواردة من وادي مريوط إلى البحيرة ، كما أنه سيتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لدراسة مدى إمكانية فتح هدار عبد القادر للاستفادة من مياه مصرف غرب النوبارية.