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فيديو معلوماتى.. نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء خروف العيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:08 ص
فيديو معلوماتى.. نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء خروف العيد خروف العيد
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يستعد المواطنون لشراء أضحية العيد، حيث وجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح للمواطنين، عند شرائهم خروف العيد للأضاحي، وكيفية التعرف على الأضحية.

وفى هذا الإطار ننشر تقريرا معلوماتيا عن الإرشادات التي يجب اتباعها عند شراء خروف العيد للأضاحي في نقاط محددة.

1 - يجب ألا يقل عمر الخروف عن عام وألا يكون أحد قرونه مكسورة

2 - يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو إحدى أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج

3 - أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب

4- معرفة سن الخروف، فأقل من سنة تكون أسنانه الأمامية بيضاء ولبنية ومتماثلة

5- سنة.. تكون إحدى الأسنان الأربعة اختلف شكلها وكبر حجمها

6- سنة ونصف إلى سنتين.. يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية

7- 3 سنوات.. يكون قد استبدل 3 من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة

8- 4 سنوات.. يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة

9-  أكبر من 4 سنوات.. يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة ولونها أصفر


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