عرض كمية من مسحوق الهيروين ضبطت بحوزة عاطل بـ6 أكتوبر على المعمل الكيماوى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل بمدينة 6 أكتوبر على المعمل الكيماوى، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وجهت النيابة العامة للمتهم "صلاح.د.ف" تهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، بعدما تحفظت على 100 جرام من مخدر الهيروين، وأقراص مخدرة، ضبطوا بحوزته.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر تفيد اتجار "صلاح.د.ف" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وضبط بحوزته 100 جرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 57 قرصا مخدرا من عقار الابتريل.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.