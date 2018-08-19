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طلاب الثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان الديناميكا والاقتصاد

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:07 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثانى يبدأون امتحان الديناميكا والاقتصاد لجنة امتحانات ثانوية - صورة ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الدور الثانى للأسبوع الثانى على التوالى، حيث بدأ منذ قليل الطلاب امتحاناتهم فى مادتى الديناميكا لشعية علمى رياضة والاقتصاد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 3592 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان فى مادة الاقتصاد، بإجمالى 7308 طلاب وطالبات

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أنه تم التواصل مع لجان  السير، وتم التأكد من وصول أسئلة الامتحانات فى موعدها مؤمنة من قبل الأمن.

 

 


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