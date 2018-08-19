ضبط 1309 مخالفة مرورية فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 4 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و141 قضية تموينية متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلببى، مدير أمن الفيوم، قضيتين سلاح نارى ملغى ترخيصها، وقضيتين إتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، وقضيتين سلاح أبيض، و5 قضايا مقاهى بدون ترخيص فى مجال قضايا المصنفات الفنية، و136 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و1308 مخالفة وجنحة مرورية.

كما تمكنت الحملة، من تنفيذ 1040 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و353 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.