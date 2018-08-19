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ضبط "مسجلة خطر" تتخذ بنزينة بطريق شبرا- بنها الحر وكرا للاتجار بالهيروين

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:48 م
ضبط "مسجلة خطر" تتخذ بنزينة بطريق شبرا- بنها الحر وكرا للاتجار بالهيروين متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في ضبط مسجلة شقية خطر بحوزتها كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها للعملاء بقليوب.
 
البداية كانت بورود معلومات للنقيب محمد رأفت تفيد بقيام أحد السيدات فى العقد الثالث من عمرها تتخذ من أحد البنزينات الكائنة بطريق شبرا بنها الحر، وكرا لبيع الهيروين على الأوساط الغنية من متعاطى الهيروين.
 
وبعرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق مدير مباحث القليوبية، وجهوا بتكوين فريق بحث بإشراف الرائد نادر هاشم رئيس قسم العمليات هدفه تكثيف التحريات، والمعلومات لتحديد المذكوره والعمل على ضبطها متلبسة والوقوف على مدى نشاطها الإجرامى الآثم فى أسرع وقت ممكن نظرا لخطورتها على الأمن والنظام العام .
 
وقام النقيب محمد أسامة سنجر مشرف القطاع، والنقيب محمد رأفت مسعود قائد الدوريات الأمنية بالطريق الحر، من تحديدها وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة على مدار أيّام متتالية إلى أن تمكنوا من الايقاع بها، وبحوزتها عدد 23 تذكرة بها مسحوق جوهر الهيروين المخدر بإجمالى وزن 240 جرام و هاتف محمول ومبلغ مالى 600 جنيه وسلاح أبيض وبالكشف جنائيا عليها تبين أنها مسجلة خطر آداب عامة ومخدرات ومطلوب ضبطها فى عدد من القضايا الجنائية، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بحيازتها لمسحوق الهيروين بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع تاجرى ومتعاطى المواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها الآثمة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسها.
 
وعليه تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرر 5433 لسنة 2018 إدارى مركز قليوب.

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