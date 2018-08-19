ضبط عاطلين بكمية من الفودو والحشيش المخدر بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الفودو والحشيش، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، مفادها قيام عاطلين بترويج مخدر الفودو على الشباب بدائرة القسم.

وتم تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمعرفة النقيب محمد الخولى - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبطهما وهما كل من "شهاب. ح" 17سنه،عاطل، و"محمود.س"31 سنة،عاطل، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر تزن حوالى 250 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 570 جنيها وعدد 2 هاتف محمول .. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما

تحرر عن ذلك المحضر رقم 24472 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.