ضبط صيدلى بجوزته أدوية مهربة بـ 6 ملايين جنيه وغير مصرح بتداولها

أسيوط - ضحا صالح

ألقت الأجهزة المختصة بمحافظة أسيوط، القبض على صيدلى بمدينة أسيوط لإدارته مخزن أدوية ملحق بالصيدلية بدون ترخيص، عثر به على كميات كبيرة من الأدوية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، وغير مصرح بتداولها فى الأسواق، ولا يوجد لها تصريح من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وضارة بصحة الإنسان.

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة المختصة بأسيوط تفيد قيام المدعو " م . ع . أ. " صيدلى وصاحب ومدير إحدى الصيدليات بقسم ثان مدينة أسيوط بادارة مخزن أدوية ملحق بالصيدلية بدون ترخيص، وبه كميات كبيرة من الأدوية وغير مصرح بتداولها فى الأسواق والمهربة وبعضها منتهية الصلاحية.

وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة ضمت محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة والعقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين والدكتورة راندة حبيب وكيل إدارة التفتيش الصيدلى والدكتور أحمد مرعى من التفتيش الصيدلى وأيمن محروس رئيس حى شرق، وتم مداهمة الصيدلية والمخزن محل الشكوى، وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمى داخل الصيدلية وداخل المخزن.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين ان الحملة استهدفت الصيدلية والمخزن محل الشكوى بدائرة قسم ثان أسيوط وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من الادوية الغير مصرح بتداولها فى الاسواق ولا يوجد تصريح بها من وزارة الصحة داخل الصيدلية وداخل المخزن المرخص بالصيدلية ووجد بنفس ذات لاعقار مخزن اخر غير مرخص وبه كميات ادوية منتهية الصلاحية وكميات اخرى ضارة بصحة الانسان وتجاوزت قيمتها الـ 6 مليون جنيه وذلك بالمخالفة للمادة 57 و 59 من القانون 127 لسنة 1955 والخاص بتنظيم الصيدلة والعقاقير الطبية ونظام تداولها وفى حالة ضبط اية ادوية او عقاقير غير مرخصة يتم مصادرتها وتمت بالفعل المصادرة لكيات الادوية المضبوطة .

وتم على الفور تحرير المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات ونقل جميع محتويات مخزن الادوية الى مستشفى الايمان العام وتشكيل لجنة بمعرفة التفتيش الصيدلى لجردها وكتابة محضر بالاجراءات ونتيجة الجرد للعرض على النيابة العامة، مضيفا أن الحملات التموينية مستمرة بالتنسيق وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية مشيرا الى توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لجميع الاجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة القطاعات بالمحافظة وخاصة القطاع الصيدلى والمستشفيات ومخازن الادوية الطبية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى ومباحث التموين للتأكد من سلامة الادوية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .