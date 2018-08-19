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صور.. وزير الطيران يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بالوزارة والشركات التابعة

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:48 م
صور.. وزير الطيران يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بالوزارة والشركات التابعة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب -احمد مصطفي-رحاب نبيل
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 أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، إنه تم مراجعة الموقف المالى لجميع الشركات، خاصة أن قطاع الطيران يمر بأزمة مالية كبيرة تحتاج تكاتف كافة العاملين، موضحا أنه تم الخروج بعدة قرارات لترشيد النفقات وخفض الاستهلاك.
 
وأضاف الفريق يونس المصرى فى رسالته للعاملين بالشركات التابعة لحقيبة الطيران المدنى، إنه تم توفير مبالغ مالية سيتم الاستفادة منها فى الخروج الآونة المالية، لتحقيق الهدف الرئيسى التى تم وضعه للارتقاء بالقطاع وتطوير الأداء بما يتناسب مع أهمية القطاع الذى يعد أهم القطاعات الحيوية بالدولة.
 
وأوضح وزير الطيران المدنى أنه تم مراجعة جميع أجور العاملين بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها برغم الأزمة المالية، موضحا أنه وجد تفاوتا حاد فى الأجور والحوافز والخدمات المقدمة للعاملين، إنه تم استقطاع جزء من المبالغ المالية التى تم توفيرها من خلال تخفيض النفقات لتحقيق العدل بين بين جميع الفئات، وذلك من منطلق تحقيق المساواة بين كافة أسر العاملين.
 
وأكد أنه تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور بالوزارة  الشركات التابعة لها ومساواة الحافز الوظيفى بالشركات كخطوة أولى فى تفعيل خطة الوزارة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وفقا لآليات محددة مع مراعاة البعد الاجتماعى لجميع العاملين من جميع الفئات.
 

 


 


 

 


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وزير الطيران المدني

الفريق يونس المصري

قطاع الطيران




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