صور.. مستشفى جامعة سوهاج تنهى إجراء 184 عملية جراحية من قوائم الانتظار

سوهاج - محمود مقبول

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، أن المستشفى الجامعى انتهت من إجراء 184 عملية جراحية بقوائم الانتظار، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة 4 ملايين و345 ألف جنيه .

وأوضح عزيز، أن هناك 189 حالة على قائمة الانتظار حتى توفير المستلزمات اللازمة ،لإجراء تلك الجراحات، حيث إن تكلفة هذه الحالات 10 ملايين و504 ألف جنيه.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية يوم 6 يوليو الماضى، وذلك بالقضاء على قوائم الانتظار لمرضى عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب لكل من الكبار والأطفال، ومرضى زراعة الكلى، ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة القوقعة، ومرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات الرمد ومرضى جراحات الأورام.

وأوضح عزيز أنه تم إجراء 8 عمليات جراحية لقسطرة قلب الأطفال، 7 عمليات قلب مفتوح، و19 عملية جراحية في المخ والأعصاب ، و21 عملية زراعة قوقعة، إلى جانب 96 قسطرة قلب تشخيصية للكبار، و10 عمليات قسطرة قلب علاجية للكبار، أما عن طب وجراحة العيون فقد تم إجراء 14 عملية، إضافة إلى إجراء 9 عمليات جراحية فى تخصص جراحة العظام.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إداره المستشفى الجامعى، إنه تم وضع خطة للانتهاء من قوائم الانتظار خلال ستة أشهر، حيث تم تشكيل فريق عمل للانتهاء من تلك القوائم برئاسة رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، وعضوية كل من الدكتور حمدى سعد مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد جابر مدير استقبال الطوارئ ورؤساء الأقسام المعنية بهذه التخصصات.



إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار



إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار



إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار



إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار



إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار