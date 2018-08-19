video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 4 ملايين جنيه..

صور.. مستشفى جامعة سوهاج تنهى إجراء 184 عملية جراحية من قوائم الانتظار

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:06 ص
صور.. مستشفى جامعة سوهاج تنهى إجراء 184 عملية جراحية من قوائم الانتظار انهاء اجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، أن المستشفى الجامعى انتهت من إجراء 184 عملية جراحية  بقوائم الانتظار، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة 4 ملايين و345 ألف جنيه .

وأوضح عزيز، أن هناك 189 حالة على قائمة الانتظار حتى توفير المستلزمات اللازمة ،لإجراء تلك الجراحات، حيث إن تكلفة هذه الحالات 10 ملايين و504 ألف جنيه.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية يوم 6 يوليو الماضى، وذلك بالقضاء على قوائم الانتظار لمرضى عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب لكل من الكبار والأطفال، ومرضى زراعة الكلى، ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة القوقعة، ومرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات الرمد ومرضى جراحات الأورام.

وأوضح عزيز أنه تم إجراء 8 عمليات جراحية لقسطرة قلب الأطفال، 7 عمليات قلب مفتوح، و19 عملية جراحية في المخ والأعصاب ، و21 عملية زراعة قوقعة، إلى جانب 96 قسطرة قلب تشخيصية للكبار، و10 عمليات قسطرة قلب علاجية للكبار، أما عن طب وجراحة العيون فقد تم إجراء 14 عملية، إضافة إلى إجراء 9 عمليات جراحية فى تخصص جراحة العظام.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إداره المستشفى الجامعى، إنه تم وضع خطة للانتهاء من قوائم الانتظار خلال ستة أشهر، حيث تم تشكيل فريق عمل للانتهاء من تلك القوائم برئاسة رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، وعضوية كل من الدكتور حمدى سعد مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد جابر مدير استقبال الطوارئ ورؤساء الأقسام المعنية بهذه التخصصات.

انهاء اجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار (1)
إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار 
انهاء اجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار (2)
إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار 
انهاء اجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار (3)
إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار 
انهاء اجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار (4)
إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار
انهاء اجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار (5)
إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار 
انهاء اجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار (6)
إنهاء إجراء عمليات جراحية من قوائم الانتظار 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

14.6 مليون جنيه لشراء أدوية ومستلزمات لسد عجز مستشفى جامعى سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

قوائم الإنتظار

عمليات جراحية

مستشفى سوهاج الجامعى

الرئيس السيسى




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة