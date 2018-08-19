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صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "شارك ونضف"

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:06 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "شارك ونضف"
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد الصافى، رئيس حى ثان وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة انطلاق فعاليات اليوم التطوعى لمبادرة "شارك ونظف" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتفعيل مشاركة الشباب بالقضايا المجتمعية.

وشارك فى الفاعلية 60 شاب وفتاة من مراكز شباب المحافظة المتطوعين بأندية التطوع والجوالة والفتاه وبرلمان الشباب، وبالتعاون مع عمال ورجال حى ثان الاسماعيلية والتى أنطلقت بشارع شحتة "السكة الحديد سابقا وبطول المسافة من نفق جمال عبد الناصر بمنطقة الممر وحتى نفق الثلاثينى.

وخلال لقائه بالشباب المشارك بالمبادرة حث المحافظ على نشر وتوعية المواطنين بتغيير سلوكياتهم للأفضل، مشيرًا إلى أن مصر في الخمسينيات كانت من أفضل دول العالم من حيث الجودة والنظافة التامة والنظر إلى البيوت الأثرية القديمة التي تتميز بصلابتها وتميزها.

وأعرب "طاهر" عن سعادته بالمشاركة في إطلاق تلك المبادرة التي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتفعيل دور الشباب و المواطنين في المشاركة في حل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع، ليكون المواطن جزء من حلها والحفاظ على نظافة الشوارع التي يقيم بها بمشاركة من مسؤولي الأحياء بالمحافظة.

كما أكد على الدور المحوري للشباب في ظل استراتيجية الدولة في الفتره المقبلة وبناء جديد لقدرات الإنسان المصري بسلوك جديد للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والمظهر الحضاري، وأهمية النظافة بصفة عامة ودورها في الحفاظ على الصحة والبيئة والمظهر العام للمجتمع.

كما افتتح اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبدالله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبد الحميد عامر، رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية  حديقة "الطائف" الواقعة بشارع شبين الكوم مع تقاطع شارع المدارس بجوار نقابة التطبيقين وذلك بعد أن الانتهاء من تنفيذ أعمال تطويرها ورفع كفائتها بالكامل وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة كشافات الاضاءة وذلك فى اطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير جميع الحدائق العامة والمفتوحة واستكمالا لمنظومة أعمال التجميل والتطوير التى تشهدها الإسماعيلية فى الوقت الراهن تزامنا مع ما يجرى تنفيذه من المشروعات القومية  والتنموية الكبرى بالمنطقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال الافتتاح على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتطوير جميع  الحدائق من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى المشرق للمحافظة مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرًا لموقعها الاستراتيجى الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حت تظل فى أبهى وأجمل صورة.

كما التقى "طاهر" خلال الجولة بعدد من أهالى وسكان المنطقة وأكد لهم على ضرورة تفعيل دورهم ودور المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بشكل عام.

 

 
محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (1)
محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف 

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (2)
 
محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (3)
 
محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (4)
 

 

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (5)
 
محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (6)
 
محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (7)
 

 

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة شارك ونضف (8)
 

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