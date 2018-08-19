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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:03 م
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صور.. محافظة بنى سويف تبحث تطبيق منظومة جديدة لتحسين الخدمات الحيوية

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:42 م
صور.. محافظة بنى سويف تبحث تطبيق منظومة جديدة لتحسين الخدمات الحيوية المحافظ يتفقد المصنع
بنى سويف : هانى فتحى
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أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، أن المحافظة تعمل من خلال خطة عمل متكاملة ترتكز على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأسلوب العلمى الحديث وتطبيق للفكر الأكاديمى والأبحاث العلمية لتكوين منظومة عمل واضحة يتم الاستعانة بها فى تحسين كافة الخدمات الحيوية، والطموح نحو تحقيق خطوات فعلية فى مجال التنمية المستدامة والاستفادة من أهم عناصرها وهو تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد، وذلك فى إطار التفاعل الإيجابى مع معطيات ومحددات رؤية مصر 2030 فى التنمية.

 جاء ذلك على هامش زيارته اليوم لمصنع إحدى الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة المياه بمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث تفقد النموذج المنفذ لوحدة تجفيف الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحى، وهو عبارة عن تجربة عملية لوحدة تجفيف المواد الصلبة (الحمأة) الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى باستخدام تكنولوجيا أكياس الترشيح والتى تعمل أوتوماتيكيا، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ نظام معالجة متكامل لمياه الصرف الصحى والذى يعتمد على محطات صرف بتكنولوجيا حديثة ومعالجة ثلاثية لمياه الصرف، بالإضافة إلى منظومة معالجة (غير تقليدية) للحمأة الناتجة والتخلص الآمن والصحى منها وإمكانية الاستفادة منها فى أغراض أخرى.

وناقش المحافظ مع المتخصصين بعض التفاصيل الفنية للوحدة المنفذة، حيث تعمل منظومة المعالجة بها بالنظام المتقطع والمتتابع لتجفيف الحمأة (batch plant sludge)، وهو عبارة عن نموذج محلى لأكياس تجفيف الحمأة منخفضة التكاليف بالمقارنة بأكياس الفايبر جلاس عالية الثمن فضلا عن أن مكوناتها كلها محلية بنسبة 100%، وتسمح هذه الوحدة بمزيد من التجفيف ثم يتم نقلها لإمكانية استخدامها كسماد عضوى، وسهولة التخلص منها وقلة تكلفة نقلها.

 وأكد المحافظ شريف حبيب على أن أهم ركائز نجاح أى تجربة فى هذا المجال: الجدوى الفنية للمنظومة فى المساهمة فى التخلص الأمن بيئيا وصحيا من نواتج ورواسب عملية معالجة الصرف الصحى، والعائد الإيجابى على عنصر تكلفة نقل الحمأة من المحطات من خلال تقليل حجمها الناتج عن عملية المعالجة والتجفيف، ونسبة المكون المحلى فى المنتج والركيزة الأهم إمكانية الحصول على السماد العضوى والذى يعتبر عائدا اقتصاديا جيدا لأى منظومة معالجة للحمأة.

وتابع المحافظ كيفية عمل الوحدة ومراحل التشغيل حتى الوصول إلى الناتج النهائى، مناقشا مع المختصين بعض الاستفسارات الفنية المتعلقة بمنظومة عمل الوحدة أثناء التشغيل الفنى، حيث أشار المتخصصون إلى أن التكنولوجيا المستخدمة فى المنظومة هى تكنولوجيا أكياس الترشيح تحت ضغط(filter bags)، ومنظومة حقن البوليمر لتكثيف الرواسب (الحمأة) داخل حوض الحمأة المستخدمة.

 
 
 
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جولة المحافظ داخل المصنع

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جانب من جولة المحافظ

MOH_5312
المحافظ يتفقد المصنع

MOH_5315
المحافظ يتفقد المصنع
 

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