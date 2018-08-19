صور.. ضبط 621 عملة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة عامل فى الشرقية

كتبت: دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، من ضبط محمد بهجات لطفي سليمان 35 سنة عامل، ومقيم ديرب نجم وذلك على أثر ورود معلومات للواء د.ناجح ذكى مدير مباحث السياحة والأثار، بحيازته لقطع أثرية، وعرضها للبيع علي الباحثين عن الثروات.

أكدت التحريات تلك المعلومات وبتقنين الإجراءت، واستصدار اذن من النيابة العامة بتفتيش منزله، تم ضبط عدد 621 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليوناني والرومانى.

العملات الآثرية المضبوطة

كما تمكنت الإدارة من ضبط كل من محمد رفعت عبد الصبور متولي 25 طالبا ومقيم بندر منفلوط عقب ورود معلومات بحيازته قطع أثرية بقصد الإتجار فيها.

بتقنين الإجراءت، تم ضبط عدد 7 قطع أثرية منهم 3 تمثال حجري بطول 10سموجمعيهم يرجع للعصر الفرعوني وضبط عدوي عبد المنعم عبد الرحيم ٤٤فلاخ ومقيم بني عدي منفلوط اسيوط بعد ورود معلومات بحيازته لقطع اثريه بقصد الاتجار فيها.

بتقنين الاجراءت تم ضبط عدد 83 قطعه جميعهم يرجع للغصر الفرعوني ما عدا عدد 53عمله معدنيه ترجع للعصر اليوناني الروماني

بعرض جميع المضبوطات علي لجان من وزاره الاثار اكدت اثريه المضبوطات ،وجه اللواء محمد الغول- مدير الإدارة العامة لشرطة السياحه والأثار،باتخاذ الاجراءت القانويه والعرض علي النيابه العامه بالمتهمين والاحراز.

جانب من المضبوطات العملات الأثرية المضبوطة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة قيام كل أجهزة الوزارة المعنية بمكافحة الجريمة بشتي صورها والحفاظ علي ثروات البلاد ومكافحه سرقات الأثار وتنفيذا لذلك قام اللواءمصطفي انسي مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتامين بوضع خطه عمل تتضمن في أحد أهم بنودها استهداف تاجرى وحائزي القطع الاثريه والقائمين بالحفر خلسه للتنقيب عن الآثار، وضبطهم كخطوة استباقية.