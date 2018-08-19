صور.. حديقة الحيوان بكفر الشيخ تتزين لاستقبال الآلاف فى عيد الأضحى

تزينت حديقة الحيوان بكفر الشيخ لاستقبال الآلاف من الأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة للاحتفال بعيد الأضحى، فهى المتنفس الوحيد للمعيدين بالمحافظة التى يرى فيها الأطفال والطلاب الحيوانات بأنواعها، وتم جلب عدد من الحيوانات للحديقة بالإضافة إنشاء ملاهى للأطفال، وإنشاء كافتريا بدلاً من لجوء المترددين على الحديقة التوجه للكافتريات خارجها.

وقالت الدكتورة إيمان حسن محمود القلينى، مدير حديقة الحيوان بكفر الشيخ، نعمل جاهدين على جذب الأهالى من كافة قرى المحافظة ومدنها، ومن المحافظات المجاورة، وإضافة الجديد للحديقة سواء ألعاب للأطفال أو كافتريات، فالحديقة هى المتنفس الوحيد لأهالى المحافظات المجاورة، لذا نستعد جيداً لاستقبال آلاف المعيدين من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، الذين يفضلون التوجه لحديقة الحيوان لأنها الوحيدة فى الدلتا التى تتميز بضمها للعديد من الحيوانات والطيور.

وأضافت إيمان القلينى، لـ"اليوم السابع"، نطالب بتوسعة الحديقة وإضافة حيوانات أخرى فما تضمه الحديقة 3 أسود، و2 من الضباع، و2 ذئب مصرى، و2نعام أفريقى، وأميلو استرالى، و3 عنز أبيض، و2 جمل بسنمين، وحصان، و4 كبش أروى، و10 ماعز استرالى، أبو حراب، و3 قرود حبشى، و2 قرود كبوشى، و10 نسانين، و9 بجعة، وسيتم اضافة عدد أخر من الحيوات خلال الأيام المقبلة.

وقالت إيمان القلينى، إنه تم إلغاء راحات وأجازات الأطباء والعاملين بالحديقة، الوصول لحديقة الحيوان بكفر الشيخ سهل فالقادم من أى محافظة من المحافظات عليه التوجه لموقف كفر الشيخ العمومى ويستقل سرفيس من الموقف لونه أصفر بجنيه ونصف، لتقف السيارة أمام حديقة صنعاء، أو تاكسى بـ7 جنيهات، ويقطع تذكرة بـ3 جنيهات من الشباك المجاور لباب حديقة صنعاء، وداخل حديقة صنعاء يجد حديقة الحيوان وعليه قطع تذكرة بـ5 جنيهات ليدخل الحديقة ليستمتع بما تحتويه الحديقة من حيوانات متعددة وطيور، وما تم إضافته من ملاهى للأطفال ومراجيح، وما تضمه من طيور جديدة كنسور وأنواع من الكلاب والقرود الجديدة.

واستطردت، تم إضافة عدد من الخدمات لزوار الحديقة وتجديد بعض محتوياتها منها تجديد مسجد الحديقة ودورات المياه مجاناً للأهالى بالإضافة لأعمال تطوير عدد من بيوت الحيوانات، وإضافة ألعاب متعددة للأطفال بدلاً من التوجه لأصحاب الالعاب الخاصة المنتشرة فى الشوارع.

وأضافت، يزداد الإقبال من الأهالى والأسر على الحديقة فى أيام عيد الأضحى عن بقية الأعياد والمناسبات، خلال الـ4 أيام، لذا نعمل جاهدين على حسن استقبال الأهالى وتوفير سبل الراحة لهم من نظافة دورات المياه، ونظافة الحديقة، مؤكدة أن العاملين بالحديقة يتواجدون طوال اليوم لاستقبال الزائرين، لتوجيههم والاستجابة لمطالبهم، ومنع تعدى الأطفال على الطيور والحيوانات وخاصة بيوت الأسود.



الاسود الثلاثة داخل حديقة الحيوان



ملاهى والعاب الاطفال



الطاووس بالحديقة



الثعالب بالحديقة



ابو حراب السوداني