صنداى تايمز تكشف عن تحول صفحة وزير خارجية بريطانيا السابق لمنصة لكارهى المسلمين

كتبت رباب فتحى

برز اسم وزير الخارجية البريطانى السابق، بوريس جونسون، فى صراع جديد بشأن العنصرية بعد أن كشف تحقيق حول انتشار الإساءة عبر الإنترنت، أن صفحته الرسمية على موقع فيس بوك الاجتماعى تستضيف مئات الرسائل المعادية للإسلام.

وقالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، إن التعليقات على المقالات والخطابات التى ينشرها جونسون على صفحته، تضمن دعوة متابعيه لحظر الإسلام وترحيل المسلمين، كما تشمل هجوما حادا ومسيئا على عمدة لندن، صادق خان.

كما تضمنت تعليقات متابعيه على صفحته الرسمية مطالبات بعدم "وجود مسلمين فى الحكومة أو الشرطة أو الجيش".

وجاء فى تعليق أحد المتابعين "من الجنون الوثوق بهم. إنهم ينتظرون إشارة الجهاد لينقلبون ضدنا"، وأرفق بالتعليق هاشتاج "معادى للإسلام وافتخر".