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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية سنهرة بطوخ

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:51 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية سنهرة بطوخ قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن المديرية تنظم  قافلة طبية تشمل كافة التخصصات لقرية سنهرة بمدينة طوخ، تستمر أعمالها حتى مساء اليوم الأحد، لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين فى تلك المناطق، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة على الطلبات المقدمة من نواب البرلمان بالدائرة.

وأضاف "الطباخ" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى عدد القوافل التي نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية هذا الشهر 8 قوافل طبية في مناطق "المنشية بالخانكة، وبتمدة في بنها، والقلزم بشبين القناطر، وأجهور الصغرى بالقناطر الخيرية، واجهور الكبري بطوخ، وأخيرا مدينة طوخ"، وذلك وفقا للخطة التي أعدتها المديرية وموافقات الوزارة لأعضاء البرلمان.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أن الشهر المقبل يشهد عدد مكثف من القوافل الطبية التي ستجوب مدن وقرى المحافظة، والتي من المقرر أن يصل إجمالى عدد القوافل بها 11 قافلة، لتغطية كل احتياجات ابناء المحافظة.


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