شاهد.. تدريبات الأمن العام السعودى لضبط المتسللين عبر منافذ مكة المكرمة

كتب محمد رضا

أجرت قوات الأمن العام السعودى، تدريبات صباحية لإحكام جميع الطرق والمنافذ والمداخل المؤدية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك لتوفير أقصى درجات الأمن لقاصدى بيت الله الحرام فى المملكة العربية السعودية.

واستخدمت القوات السعودية كافة الوسائل التكنولوجية المتطورة لمتابعة ورصد المتسللين عبر مداخل ومنافذ مكة المكرمة، مع العمل على سرعة ضبطهم من خلال الدوريات الأمنية المنتشرة على طول أطراف المدينة، ومن بين المعدات المستخدمة فى عمليات الرصد طائرات الدرون "طائرات بدون طيار"، حيث تبدأ العمليات منها برصد المتسللين وتظهر الصور على شاشات فى غرفة المراقبة التى تخطر بدورها الدوريات الأمنية القريبة من منطقة التسلل للتحرك على الفور وضبط المتسلل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



كمين أمنى على مشارف مكة المكرمة



غرفة مراقبة للأمن العام السعودى



رصد سيارة متسللة فى طريقها إلى مكة المكرمة

وفى هذا الإطار، نفذ طيران الأمن السعودى، أمس السبت، جولات استطلاعية لمتابعة تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج، واستخدمت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية طائرات الدرون "طائرات بدون طيار" لرصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصة فى محيط مكة المكرمة.



القوات السعودية تستخدم طائرة بدون طيار لتأمين الحج



سيارة متسللة فى طريقها إلى مكة المكرمة

وفى هذا الصدد، صدرت تصريحات سابقة عن جمعان الزهرانى، الرائد بالدوريات الأمنية بمكة المكرمة، أكد فيها على استخدام طائرات الدرون فى رصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم خاصة فى المناطق الوعرة وداخل الأودية، مضيفا أنه يحمل جهاز تحكم بطائرة بدون طيار، موضحا أن الاستخدام الأساسى للدرونز يكون فى الأماكن التى لا تتمكن الدوريات الأمنية من الدخول إليها لوعورتها.



دورية أمنية تتلقى إخطار بتسلل سيارة تجاه مكة المكرمة



تحرك الدوريات الأمنية لضبط السيارة المتسللة

وأشار إلى أن هناك سيارة معدة لتشغيل الطائرة ومتابعة عمل الأكمنة لضبط المخالفين، لافتا إلى أن استخدام تلك الطائرات حقق فائدة كبيرة فى إطار حملة "لا حج بلا تصريح"، كما استخدمت فى عمرة رمضان، وكذلك فى الحج لمراقبة المواقع.



ضبط السيارة المتسللة باتجاه مكة المكرمة